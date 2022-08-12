農委會主委陳吉仲(中)到麻豆說明文旦產銷策略，強調大陸暫停進口文旦對產銷影響不大。(曹婷婷攝)

大陸暫停柑橘類水果輸入，正值文旦產季，農委會今天下午於台南麻豆區農會說明啟動文旦外銷、產銷、加工3支箭策略，農委會主委陳吉仲說，今年文旦產量約7萬公噸，比往年減少1成，少掉的量跟去年出口大陸相當，所以不至於造成影響，但他強調，反而要注意有人以無法銷陸當藉口，打壓產地價。

農委會今天下午到文旦產地麻豆舉行「國產文旦品質優 全民相挺安心購」說明會，陳吉仲與農糧署長胡忠一親向產地農友說明國產文旦柚產銷政策。

他說，農委會規畫各項具體的措施，希望外銷提高到1000公噸，內銷與加工各提高2500公噸，以維持產銷平衡。他也說，今年˙真正面臨問題是傳統與白露採收，但今年與白露與中秋節只差3天，時間太接近了，因此文旦必須提早採收。

胡忠一說，每年台灣文旦外銷大陸只占總產量5.9％，即使少掉這一部分，只要明年玉井與屏東低溫處理場完成，將可提高外銷日本等國數量。

台南市長黃偉哲表示，最近大陸禁止台灣柑橘類的農產品進口，面對台灣文旦外銷面臨受阻，政府早已超前因應，不僅拓展外銷，2周後將有16.8公噸銷往加拿大，另內銷通路和農產品加工，也努力開展，增加整體銷售量，中央跟地方都做了最妥善的規畫，一定會保持價格、產量及品質，農民不用擔心價格。