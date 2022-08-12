現在的學生、上班族普遍都已習慣週休二日的放假規律，不過日前有網友求問「30年前的國小學生星期六真的要上半天課?」引起千名網友熱議！許多過來人表示「是真的！」，同時勾起30年前的回憶，有網友稱現在小孩真幸福，但更多人分享少時趣事認為是非常美好的時光。

網友在「爆料公社」貼出詞條好奇問道「30年前的國小學生星期六要上半天課，真假?」，掀起七年級生的兒時記憶，都激動回應「真的 !」；許多人都不知道其實台灣過去每周六都需要上班上課，一直到1988年1月才開始施行「隔週」的週休二日，2001年1月起正式開始每週都休六日兩天，貼文引起近6000則網友共鳴紛紛留言，透露當時下課都開心趕回家「星期六中午下課，立馬回家一邊吃飯一邊看《中國民間故事》」。

雖然有網友讚現在孩子更幸福，但不少經歷過週六上課的人卻表示累積了很多美好回憶，回覆貼文「真的！而且還要趕回家看天天開心」、「真的啊！而且就只有禮拜六可穿便服，每到禮拜六同學們都在比美的」、「真的啊，而且特愛星期六，都會選那天開同樂會」、「那是個好日子～ 下午都直接跟同學逛文具店逛百貨要不就去溜冰場或保齡球場泡一下午!」、「真，而且超愛星期六上課，不然在家要幹嘛？下課回家還可以看中國民間故事」；也有網友感嘆「嗯⋯我超過30歲」。雖非常讓人懷念，但相信現在的週休二日也能創造不一樣的美好。