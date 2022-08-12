民進黨桃園市長參選人林智堅12日宣布退選，由立委鄭運鵬接棒參選。桃園市長鄭文燦在臉書發文寫下對林智堅非常不捨，更指出「我、智堅、運鵬會成為鐵三角」，相信鄭運鵬能在患難之中承擔大任。

鄭文燦表示，選擇林智堅接下桃園市這一棒，是相信林智堅會是個好市長，會把生命中的黃金時間奉獻給桃園，但從7月8日林智堅投入桃園市長選舉開始，負面選舉的大戲像是設計好了，從四面八方包圍而至，每天捕風捉影、鋪天蓋地的攻訐，論文案幾乎淹沒了一切，扭曲了選舉的市政焦點。

「我非常不捨！」鄭文燦直呼，面對由論文案羅織而成的人格抹黑天天襲來，但林智堅始終以最好的心理素質及表現，創造了領先對手的支持度，林智堅每天負傷前行，還沒有結疤又是1道傷痕，「我都非常不捨，滿身泥巴的臉孔之下，那個真誠如許的智堅」。

鄭文燦說，這八年2人是互相學習的夥伴，桃園市與新竹市一起牽手成長，林智堅作為全國最年輕的市長，他的生命故事就是1份勵志教材，林智堅從聯考落榜到家道中落，從辛苦完成大學學業，到擔任助理，投入公共事務，從議員到新竹市長，22年來他已經告訴大家，真誠打拚、勤奮正直，用生命實踐理想的人，才是林智堅受到肯定的原因。

然而這1周以來林智堅面對操之在別人手上的困局，百口莫辯，選擇勇敢地捍衛自己生命中最珍惜的人格資產，向民進黨選對會提出退出這場選戰，我知道那個初心不變的林智堅還在，他會與我們在不同的角色上，完成我們共同的責任。

「我、智堅、運鵬會成為鐵三角，不只是命運的安排，更是我們知道彼此的責任！」鄭文燦說，接著鄭運鵬就要接棒上場，要完成這場延續桃園進步之戰的使命，果敢正直、不畏風雨、價值清晰，始終站在第一線的鄭運鵬，相信他是患難之中可以承擔大任的人。

另也相信「桃園隊」的所有成員，會有足夠的韌性，應變整隊、忍住委屈、挺過亂流，讓最後的選戰勝利，證明桃園隊做得到。深深感謝並且懇求桃園市民，與我們牽手同行，為了桃園城市的光榮，疼惜智堅，支持運鵬，再造桃園下個黃金10年。