嘉澤(3533)上半年每股盈餘為27.25元，創下歷年同期新高，近期伺服器及PC/NB需求趨緩，嘉澤因美系客戶新品上市，且DT新平台產品於8月到9月加入，為下半年營運帶來支撐，嘉澤表示，第3季可望與第2季相近，雖然第4季仍待觀察，下半年營運可望略優於上半年，2家日系外資及1家港系外資最新報告給予嘉澤「買進」評等，美系外資最新報告則給予「中立」評等，嘉澤今天股價收高。

受惠於CPU產品世代交替帶動的新品銷售，嘉澤第2季合併營收為66.51億元，季增8.23%，創下單季歷史新高，營業毛利為28.98億元，季增9.93%，單季合併毛利率為43.57%，季增0.67個百分點，營業淨利為16.8億元，季增6.18%，營業淨利率為25.26%，季減0.49個百分點，單季稅後盈餘為15.09億元，季增9.1%，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為127.97億元，營業毛利為55.34億元，營業淨利為32.62億元，稅後盈餘為28.93億元，每股盈餘為27.25元。

PC/NB等面臨庫存調整，且伺服器也傳雜音，讓電子產業旺季落空，不過嘉澤因美系客戶新品上市，且DT新平台產品於8月到9月加入，可望刺激企業用戶，為下半年營運帶來支撐。

嘉澤表示，目前伺服器確實有雜音，企業用戶伺服器需求趨緩，一些原本計畫於第4季更新伺服器亦因Intel Eagle Stream延後上市遞延，預期第3季可望與第2季相近，第4季須視伺服器狀況，不過由於高ASP產品機種增加，下半年營運可望優於上半年。

嘉澤財報公布後，2家日系外資、1家美系外資及1家港系外資發布最新報告，其中1家日系外資將2022年獲利小幅上調2.5%，但下調2023年獲利2.1%，並下調2022年/2023年營收，以反映弱於預期的個人電腦市場，給予「買進」評等，但目標價下調至933元；另一家日系外資將嘉澤2022年到2024年每股盈餘上調3%到6%，重申「買進」評等，目標價由910元上調至965元。

港系外資最新報告將嘉澤2022年/2023年每股盈餘預測上調3%/7%，以反映更好的毛利率，給予「買進」評等，目標價由750元上調至800元；美系外資則維持「中立」評等及目標價805元。