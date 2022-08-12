雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受疫情升溫衝擊，2022年第二季營運轉虧，所幸虧損幅度受控、每股虧損0.35元，上半年稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.4元，較去年同期轉虧為盈。公司表示，目前營運表現已逐步回穩，期待第三季營運淡季不淡，力拚全年營運虧轉盈。

雲品第二季合併營收3.36億元，季減38.13％、但年增51.31％，營業虧損0.31億元，較首季獲利0.84億元顯著轉虧、但較去年同期虧損0.9億元減少65.42％。歸屬母公司稅後虧損0.31億元，較首季轉虧、但較去年同期虧損減少42.12％，每股虧損0.35元。

累計雲品上半年合併營收8.81億元、年增20.62％，創同期次高。毛利率自14.25％升至25.43％，營業利益0.52億元、較去年同期虧損0.46億元顯著轉盈，營益率6％。歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.4元，較去年同期轉虧為盈，均創近3年同期高點。

雲品表示，4、5月疫情升溫影響整體住房、宴會等業務，但相較去年三級警戒餐飲禁止內用，日月潭雲品及台北君品客房自主性休館，在政府防疫有效控制、公司致力推出產品與創新服務下，今年虧損幅度較去年同期大減，使上半年營運維持獲利、逆勢登近3年高點。

雲品7月自結合併營收1.66億元，較6月1.16億元成長達43.14％、較去年同期0.38億元跳增3.35倍。累計前7月合併營收10.48億元，較去年同期7.69億元成長達41.58％，雙雙改寫僅次於2019年的同期次高，營運表現已逐步回穩。

雲品指出，隨著疫情趨緩，內需餐飲市場回溫、宴會辦理復甦，且悠遊國旅補助方案上路加上適逢暑假旅遊旺季，推升7月住房整體成長。雖然宴會業務適逢傳統民俗月但季，但在暑期國旅住房與餐飲消費帶動下，期待第三季營運能淡季不淡、維持穩健表現。

而雲品與台泥攜手台泥綠能、歷時約2年重建的「紅葉谷綠能溫泉園區」，將於本月底試營運，以友善環境的低度開發模式，集結優質農實果品、布農織物、在地職人手作、友善環境減碳商品等打造永續旅遊新基地，以地方創生理念提升延平鄉觀光餐飲服務及營收成長。

同時，對於國際旅遊有望在年底重新開放，雲品持續與各大國際OTA、旅行社和企業合約客戶，積極布局國際旅客訂房，台北君品本月初迎來日本踩線團業者參訪，配合下半年進入企業聚餐與工商活動旺季，看好業績可望逐月成長，力拚全年營運由虧轉盈。