蔡英文總統10日下令要全民進黨相信民進黨桃園市參選人林智堅，結果今日中午急轉彎，林智堅親自召開記者會認了論文有瑕疵，並且宣布退選，改由桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣，對桃園選情投下震撼彈，今下午柯文哲表示，突然轉彎代表國家決策品質有問題，這個是國家的危機。

柯文哲今下午視察松菸文創園區時被問及民進黨緊急換堅看法，柯先是大嘆一口氣，後表示真的要檢討的為什麼在24小時內決策改變，這樣國家決策品質有問題，「這個是我看到國家的危機」，另鄭運鵬頂替上陣，柯則淡淡表示每個人看事情的角度不一樣，隨即離開。

而台北市副市長黃珊珊今出席中華民國腦性麻痺協會30周年特展前被問及此事，黃表示正直誠信是台灣人的價值，不要挑戰百姓的智慧，不管做什麼操作都要面對人民的檢驗，有網友稱換堅是台大人的勝利，黃珊珊則強調這件事情沒有勝敗，而是本來就不應該存在。

另談及換鄭運鵬上陣，黃珊珊則表示，剛剛才看到新聞，並不曉得他們問題所在，重點是鄭運鵬是相信同志？相信事實？還是相信是非？黃強調「如果你們（民進黨）的是非跟我們的是非不一樣，換誰上陣都沒有用。」

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