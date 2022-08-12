當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」爆紅的女星林采緹，2020年與「Under Lover」成員胡睿兒離婚，如今努力活出新人生，近日她在節目上坦言和3個做音樂的男生交往過，笑言是受到他們的浪子氣息和才華吸引，主持人Melody聽了淡淡回應：「有才華只能當朋友不能認真」，沈玉琳不禁補刀：「妳也跟做音樂的人…」，林采緹也覺得感觸良多，就她過來人的經驗而言，「有些男人是談戀愛，有些男人是過一輩子」。

林采緹作客《11點熱吵店》，分享了自己跟音樂人男生交往的經驗，透露其中一名舊愛是獨立創作者，因此收入較不穩定，而兩人當時是遠距離戀愛，所以都是她在收工後或是沒工作時，坐高鐵去找對方，還很體貼幫他整理房間跟買日用品。

林采緹處處為對方著想，甚至在知道男方有時會沒錢吃飯時，在對方沒主動要求的情況下，她自己會不時給他1、2千元零用錢，這樣的狀況維持了半年，林采緹才覺得長久下來這樣不是辦法，就幫男友找了份工作。

沒想到男友經常遲到或請假，這份工作只做了1個月就離職，之後林采緹嚴肅地問對方：「是不是覺得我都會給你錢，所以你不用工作？」對方竟然發怒反嗆：「當初不是很支持我做音樂嗎？妳現在是嫌我沒錢嗎？」要她如果不能跟著自己吃苦的話就滾，兩人在大吵之後黯然分手。