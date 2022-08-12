女星大S前夫汪小菲在離婚後，感情生活還是相當精彩，被狗仔爆料熱戀小他14歲的大陸女星張穎穎，多張親密合照只差沒有正式宣布；但汪小菲最近不理緋聞，突然扮起好爸爸聊愛女玥兒近況，先前汪小菲曾哀怨見不到一對兒女，因為他們都在台灣。

汪小菲從還沒和大S離婚前，就是出了名的「女兒控」，雖然有兒子卻偏愛女兒到，兒子一度鬧脾氣說「爸爸不要回來」，在離婚後且大S宣布閃婚，他也把微博自介改了12字，「希望玥兒每天都開開心心的」（但事後突然改掉）；今（12日）一早又罕見主動提到女兒，由此可見他應該很想念寶貝女兒。

汪小菲罕見發文主動提及寶貝女兒，但沒多久就刪文。(圖/ 摘自汪小菲微博)

在汪小菲的貼文中，寫到「玥玥現在鋼琴彈的（得）越來越好」，還說聽到女兒琴聲想起自己小時候參加電子琴比賽的事，但當時他的爸爸不在，表演結束後唯一一名替他鼓掌的，是同學的爸爸，這件事情讓他從6歲記到現在。

不過，汪小菲隨後就把該篇文章刪除，仍被一些網友截圖討論，有人認為他意有所指，除了想表達思念女兒之情，還用自己小時候爸爸不在身邊的例子，比喻女兒現在身邊沒有爸爸，可能會留下像他這麼傷心的回憶。