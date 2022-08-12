電腦品牌大廠華碩受到PC需求反轉和庫存堆積的衝擊，第二季獲利暴減80%，每股盈餘2.6元（EPS），跌破近9季以來最低點，更驚人的是，第二季庫存暴增，衝上2061億元新高水位，面對獲利衰退，悲觀外資大砍目標價至185元，利空消息一出，周五（12日）股價一度暴跌逾8.5%，最低來到257元。長期獲利績優生華碩股價慘崩，引發PTT網友熱議，有人表示「把宏碁執行長挖來吧！華碩竟然沒看出產業反轉增庫存」、「等很久了 電腦手機都五折收」、「原來是開始了 庫存危機」。

華碩因市場需求驟降、庫存壓力升高，加上業外認列匯損6.99億元，第二季稅後淨利18.96億元，季減10%、年減4.2％，每股盈餘2.6元，為近9季來最低。

值得留意的是，第二季庫存金額高達2061.93億元，季增7%，年增59%。第二季存貨周轉天數來到180天，明顯高於第1季154天和去年同期114天。

華碩共同執行長胡書賓坦言，從第二季到下半年，市場需求還是承受相當大的壓力，原因包括通膨影響消費信心、歐洲地緣政治衝突持續，預估最快到明年上半年或第三季，應可調整到一定程度。

胡書賓表示，第二季為全年營運低點，第三季有信心達到正成長，預估PC等相關營收將季成長15%至20%，同時年底前目標力降庫存至少500億元，希望能將營益率在下半年拉升回至3～4％。

華碩獲利暴減，外資也下修目標價，從365元下砍至185元，殺破200元大關。影響所及，華碩盤中股價一度重挫逾8.5%，來到257.5元，為2021年1月來最低價，終場大跌7%，收在262元。

華碩為長期獲利績優生，遭受PC市況逆風致獲利大爆雷，掀起PTT股板熱議，不少網友提議打消庫存，「全部品項打5折賣就可以清庫存了」、「現在價位打6折清庫存應該還有賺吧?」、「庫存兩千億是什麼數字」、「顯卡打折賣 就幫華碩消庫存」、「筆電到現在都還在拿4000系列出來賣，是要賣給鬼喔..」、「沒事兒 顯卡有加價賣利多 很快就能認列庫存利益了」。

還有網友表示，「240收!會到180大概公司經營有問題」、「小兒每天放空 在殺」、「零股慢慢買就好，跌就是買」、「至少華碩賺的 分股息就還算穩定這樣」、「華碩過去都有賺20元的水準 自己抓股價吧」、「當年套到紅茶店的才慘 我媽800多套到不到100還在抱」、「很優質阿 2018年256入手 領股息領到爽歪歪」、「350以上抱的 繼續抱個五年大概能回本吧?」、「華碩只是把這2年的3C紅利吐回去而已」。