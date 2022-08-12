因身陷論文抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅今宣布退選，由立委鄭運鵬接棒參選。國民黨副秘書長王育敏下午批評，林論文抄襲獲台大認定，蔡總統第一時間卻選擇護短，混淆台灣是非黑白價值，今終遭民意反噬，蔡應公開道歉。

王育敏表示，當蔡英文以一人、一黨之私力挺林智堅論文抄襲案，企圖混淆台灣基本是非價值標準，身為台大校友，還動用政治力量想對抗、毀滅台大，如今因壓不住台灣社會出現反撲力量才換將止血，應向社會與台大道歉。

此外，王育敏說，林智堅論文涉抄襲，卻告踢爆的國民黨文傳會副主委王鴻薇；民進黨發言人李研慧也因抄襲案告國民黨主席朱立倫等人，企圖透過訴訟轉移焦點，如今事實俱在，蔡總統也應以民進黨主席身分要求立即撤回相關誣告。

王育敏也批評，就這段期間民進黨放任側翼網軍不當攻擊、謾罵台大認定林智堅論文抄襲相關人員，甚至詆毀民進黨黨員，已經淪為一言堂，如今應適可而止。

因身陷論文抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅今宣布退選，由立委鄭運鵬接棒參選。國民黨副秘書長王育敏下午批評，林論文抄襲獲台大認定，蔡總統第一時間卻選擇護短，混淆台灣是非黑白價值，今終遭民意反噬，蔡應公開道歉。（周志豪攝）

立法院國民黨團總召曾銘宗則指出，論文抄襲事件從7月5日被檢舉以來，林智堅硬拗硬扯，並說提出質疑的國民黨是抹黑、選舉奧步，如今論文抄襲被認證，論文抄襲是事實、法律、誠信問題，林須向全民與國民黨道歉。

曾銘宗更點名，林智堅論文抄襲案爆發至今，民進黨全黨上自蔡英文、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁到桃園市長鄭文燦等人均力挺林，甚至公開硬槓台大，對此也應該向全民與台大道歉。

對於林智堅僅承認碩士論文有寫作上瑕疵，不承認抄襲。曾銘宗說，林論文抄襲是台大審查確定，還撤銷學位，2300萬民眾相信台大，還是相信林智堅？

至於鄭運鵬接棒參選，王育敏表示，鄭運鵬在林智堅論文抄襲案中，全力護航、瞎挺背書挺林，是「論文抄襲案共犯」，有接棒林參選桃園市長正當性？

曾銘宗則說，鄭運鵬是林智堅好朋友，林論文抄襲案中，鄭屢屢不分是非、事實，多次夸夸其言硬挺林，如今林退選，鄭應向全民說「對不起，我挺錯人了，我鄭運鵬識人不明」。