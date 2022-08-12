捷運、公車、火車都是大部分上班族通勤的重要工具，可以免淋雨也可以不用擔心停車位等問題，但是每當到了上下班尖峰時間，車站內或是站牌馬上就會被滿滿的上班族擠滿，擠得人滿為患，有時甚至要等個兩三班才能勉強擠上車。有名網友表示，自己的同事居然是靠這個方式避開車站內滿滿的人潮，方法一出引起網友們熱議表示其實蠻常見的。

同事居然是每天搭計程車上班。（示意圖 /達志影像）

原PO於PTT上發文表示，看到同事最近都搭計程車上班，原本以為是因為睡過頭趕時間，但因為太多天了便忍不住問他為什麼最近常常搭計程車上班。結果不問還好，問了嚇一跳，原來同事每天都是搭計程車來上班的；同事表示，因為停車費和自己開車停停車場一天的費用差不多，那幹嘛不直接坐計程車，不用找車位還有人幫你開車；讓原PO非常驚訝並詢問其他網友們，真的也有人每天坐計程車上班嗎？

加上相關費用後自己看車不一定比較便宜。（示意圖 /達志影像）

文章發布後，網友們紛紛表示很常遇到，而且如果把車子的相關費用，稅金、停車費、油錢、保養算進去，真的坐計程車有比較划算，而且如果剛好計程車公司有辦活動發折價卷，可能還會更便宜。但也有網友表示，也要看距離，如果真的太遠還是不划算，而且上下班時間不一定叫得到計程車，而且一定會塞車，說不定還會花比原本更長的時間才到目的地。