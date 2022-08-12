國民黨桃園市長參選人張善政（中）今天下午到龜山跑行程，高喊「凍蒜」口號。（賴佑維攝）

林智堅稱「國民黨抹黑」才退選 張善政提「四點」嗆：蔡英文出來道歉 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅退選，將換立委鄭運鵬上場。國民黨桃園市長參選人張善政今天下午提出4點聲明，包含要求蔡英文總統、桃園市長鄭文燦道歉，國安局長陳明通下台，鄭運鵬不適任桃園市長參選人，感謝民進黨高嘉瑜、王世堅、鄭寶清仗義直言。

張善政下午出席行程受訪，他提出4點聲明，第1點，林智堅退選，應該要跟所有桃園市民、全國民眾道歉，此外蔡英文總統、鄭文燦也要對桃園市民、全國民眾道歉。張善政說，民進黨稱林智堅退選，是要讓選舉回到正軌，但這次選舉，參選人該有的誠信、學術、教育、倫理、制度被破壞。民進黨只是想要從論文事件脫身，為此蔡總統、鄭文燦該出來道歉。

張善政說，第2點，國安局長陳明通放著局長位置，在兩岸緊張的時候，放著沒好好做，竟在替林智堅寫澄清稿，此舉並不適任，有失職守，該下台。張善政又說，第3點，接手選舉的鄭運鵬，一路袒護林智堅，跟林如影隨形，幫林開記者會，甚至記者會幫他辯解論文時間比林智堅講還久，鄭運鵬並不適任。他表示，林智堅因為被質疑而退選，鄭運鵬等於林智堅的影子，林智堅退選，鄭運鵬憑什麼出來選？強調桃園市民不能再接受沒有誠信的參選人。

張善政也說，第4，感謝立委高嘉瑜、議員王世堅、前立委鄭寶清，挺著住壓力仗義直言，要替他們鼓鼓掌。

張善政表示，前幾天蔡英文總統還說，全黨挺一人，要維護林智堅的清白，但是過兩天退選。他請問民進黨，先前推林智堅，現在有問題退選，是當桃園人是什麼人？為什麼林跟鄭都沒有誠信？張善政說，事件過去後，將聚焦回本身，接下來要做的事情，是聽取大家給她好的建議，把鄉親的需求變成政見，讓大家希望一一實現，呼籲大家放心投給他。