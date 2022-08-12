「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與「拉丁天后」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）於2021年上演世紀大復合，沒過多久更直接宣佈訂婚，受外界矚目，然而連日來八卦刊物爆出2人婚姻狀況藏隱憂，珍妮佛渴望高曝光婚後幸福生活，幾乎所有行程都不放過，而小班卻對此很無奈，還被拍到落淚畫面。

2人結婚後，無時無刻都被狗仔緊盯，珍妮佛由於渴望得到曝光，在鏡頭中永遠呈現神采奕奕的狀態，但這種緊盯程度卻超出小班所能承受程度，他臉上常常露出精神不濟、不悅表情，甚至一度激動落淚，當時就被外界懷疑這對新婚夫妻並非如想象中那般甜蜜。

據《國家詢問報》報導稱，小班與珍妮佛在拉斯維加斯大婚後，旋即赴巴黎度蜜月，但理應充滿甜蜜的旅程卻弄哭小班，報導指出其中原因是男方認為自己是被珍妮佛拖去結婚，認為女方控制慾極強，為了拼大排場花錢大手筆，讓不喜奢侈的小班有些不滿。

先前翹臀珍的前夫歐佳尼諾亞（Ojani Noa）就不看好這段婚姻，並預測婚姻不會長久，因珍妮佛很難定性，坦言「她的個性就是不斷去尋求熱戀感」，還大膽預測珍妮佛應該會結7、8次婚；近日小班前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）接受《美國週刊》訪問時稱，仍然對小班有感情，近期看到小班結婚後狀態不佳，為其感到擔憂，補充道「小班和珍妮佛結婚後有很多事情要做，蠟燭好幾頭燒，非常令人擔心。」