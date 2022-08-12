深耕高雄25年的御盟集團創辦人邵永添，自建設業白手起家，跨足旅宿、餐飲到當代美術館，其中「晶英國際行館Silks Club」更是樹立台灣的高端旅宿品牌，引領人們體驗更美好幸福的生活。

邵永添向來特立獨行，鮮少與外界交流分享，7月受邀台中市建築經營協會的大師講座，以「相信」為題，分享他彙整了8個月的100句關於「相信」的經典信條，期勉企業人勇敢逐夢、踏實面對，在逆境中勇敢，在順境中慈悲，「相信」自己就是人生的主人。

邵永添於席間以一幅親筆書寫的「相信」墨寶公益拍賣，由台中市有「佛心企業家」封號的惠友建設總經理黃才丕，以100萬元取得。

黃才丕認為，企業人追求理想與財富是初心，但財富並非目標，而是要不斷的揚善循環並貢獻社會。

這項公益捐款將贊助於12月6日至12月9日在高雄市舉辦的「第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會議（FIABCI Global Leadership Summit）」，捐贈儀式8月4日在御盟國際譯館舉辦，由活動執行單位-高雄市建築經營協會見證，主辦單位-中華民國不動產協進會理事長張麗莉親自領取。

張麗莉表示，捐贈儀式的完成，代表著邵永添董事長率先呼籲世界不動產聯盟全球領袖高峰會活動的正式啟動，預計會吸引近500位國際貴賓來到台灣，籲請高雄人攜手合作，迎接這場疫情後活絡城市的國際盛事，帶領國際貴賓認識高雄市，體驗高雄城市的美好！