工紙大廠榮成（1909）12日董事會通過最新籌資計畫，擬辦理現金增資，發行股數以不超過7,000萬股為上限，每股面額10元，發行價格未訂，如依榮成今天收盤股價15元換算，可籌資約10.5億元。

此次榮成現增計畫，主要是取代7月撤銷的公司債計畫。財務專家解讀，相較於公司債是從外部籌資，現增是所有股東參與，如果小股東放棄，會由大股東認購，此次榮成改變籌資型式，間接代表大股東對公司前景有信心。

在此之前，榮成去年11月曾發動國內第五次無擔保轉換公司債計畫，發行總額15億元，惟碰到最近美國聯準會帶頭升息引發全球股災，榮成考量資本市場環境不佳且波動劇烈，評估公司及股東權益後，7月向金管會申請廢止公司債發行計畫，今天決定改以現增方式捲土重來。

榮成今天也公布半年報，受大陸今年疫情封城，導致工紙市場表現不振，外加原料、燃料等各項成本上升，榮成今年上半年營收268.03億元，年增6.2％，但稅後純益3.01億元，比起去年同期大幅縮水78.8％，換算每股純益僅0.24元。

展望下半年，雖然包括歐美耶誕舖貨、以及雙11電商購物節帶動，為工紙、紙箱業的傳統旺季，不過由於大陸為了追求防疫清零、四處封城，拖累大陸經濟及各產業供應鏈，大陸工紙市場傳出庫存偏高，最近玖龍、山鷹等大陸龍頭紙廠罕見在旺季發起停機潮，為旺季景氣埋下變數，法人看榮成下半年營運不敢太樂觀。

惟榮成不畏景氣逆風，仍維持擴張腳步，第三波回台投資計畫今年3月底曝光後，今天董事會正式拍板。榮成未來三年擬斥資35.37億元，在台進行綠色包裝紙箱廠升級改造、並增設生質能鍋爐，計畫時間從今年第四季開始，目標到2025年底完成。

在此之前，榮成2013年首度啟動「鮭魚返鄉」計畫，斥資37.5億元，在彰化二林廠建置年產30萬公噸的造紙機，並於2015年完工投產。2019年，在美中貿易戰的氣氛下，榮成也宣布砸下70億元，在台投資低碳造紙工紙廠紙機新建及升級改造，與綠色包裝紙箱廠生產線汰舊換新及自動化智慧化升級改造等項目，其中包括在彰化二林廠增設1部年產20萬公噸的紙機，投資期三年，剛好今年完成。