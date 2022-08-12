遠東商銀歡慶30周年，響應金管會催動台灣成為全球環境、社會與治理（ESG）模範生的願景，特別規劃30項全新ESG永續行動，其中號召員工一起閱讀學習ESG知識，並捐贈ESG相關圖書給三所離島小學，希望種下永續發展的種子。

遠東商銀表示，永續閱讀活動自年初推出以來，員工踴躍參與，總計至今年7月已突破30萬堂課程閱讀紀錄，提前達成捐贈300本永續圖書的目標，目前捐贈圖書已全數送抵澎湖內垵國小、澎湖外垵國小及台東綠島國小，希望小朋友在暑假期間能開心閱讀，過個充實的假期。

遠東商銀指出，這次捐贈給離島小學的書單，為邀請跨領域專家依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）合力選書，每項目標都有適合6至12歲兒童閱讀與理解的圖書，藉此紮根永續發展的理念。

遠東商銀強調，該行致力於ESG企業永續發展，在台灣證券交易所今年公布的年度公司治理評鑑結果，於900多家上市公司中表現名列前5％，誠信治理獲得重大肯定。未來將持續進行ESG永續行動計畫推動多項工作，包括簽署赤道原則、維繫平權及友善職場、企業永續委員會運作等。