台灣永續能源研究基金會（12）日舉行「2022 APSSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控以「打造永續生態圈」、「擴大使用再生能源」及「Together! We are one」主題在「經濟發展」、「環境永續」、「社會共融」三大面向贏得評審肯定，榮獲亞太區與台灣區共3金1銀1銅等5項大獎，為獲獎數最多且成績最佳的金控業者，展現玉山致力實踐永續承諾的決心。

「亞太暨台灣永續行動獎」為表揚在實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)具卓越成果及貢獻的企業或機關學校。玉山金控總經理陳美滿表示，在「經濟發展面」，玉山領先台灣同業，推出永續連結貸款及綠色授信等環境友善金融工具，協助企業設定具體永續發展目標，以金融力量實際協助企業與環境共榮，並於2021年發起「玉山ESG 永續倡議行動」，邀請重視環境、社會永續企業夥伴共同加入倡議聯盟，承諾以實際行動聚焦永續、發揮企業影響力，獲得企業及社會各界熱烈迴響，今年更將號召更多志同道合的夥伴參與發揮更大永續影響力。

在「環境永續面」，玉山為台灣第1家、亞洲第2家通過SBT科學基礎目標倡議組織目標審查的金融業，並於7月以「低用電企業」身分獲准加入RE100，持續精進自身各項減碳作為，降低電力消耗並積極擴展再生能源，例如自建太陽能設備、採購綠電或再生能源憑證等，逐步邁向淨零目標。

在「社會共融面」，玉山打造多元包容及性別平等的職場環境，吸引不同國籍、系所、身心障礙人士、原住民、LGBTQI+等多元族群人才加入；設立玉山學術獎鼓勵學界卓越研究、躍升國際舞台，並積極投入產學合作、設立傑出人才獎學金以培育多元背景人才，建立台灣穩固人才基石。

近日玉山以「永續未來」為主軸響應「2022亞太永續行動博覽會」參展，分享個人、企業、社會等面向的永續行動成果與能量，提升民眾的永續意識並共同參與永續實踐的行列。展區中也開放現場投票對各項ESG議題的支持、體驗輕鬆有趣生活化的永續知識小測驗、許下永續承諾，並提供闖關任務讓民眾更了解未來淨零永續的金融樣態、融入日常生活。

玉山致力將ESG與各項經營策略結合，提出並落實偕同經濟成長、提升環境品質以及促進社會共融的創新方案，建立可複製之成功模式；並將持續實踐企業社會責任，發揮永續發展的關鍵影響力，與台灣這片土地共榮共好，讓台灣向美好更靠近。