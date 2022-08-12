基隆市政府為保護漁業生態資源，2016年將潮境公園至望海巷漁港一帶，畫設為「望海巷潮境海灣資源保育區」，近年復育有成，許多稀有海洋生物回歸海域，吸引遊客造訪。不過，屢傳出棲地被人為破壞問題，目前市府正研議實施人流總量管制。

潮境保育區是基隆市第一座全面禁網、禁釣、禁採捕的海洋保護區，面積雖只有15公頃，卻是全台46處中，少數運作良好的海洋保護區；基隆市政府與當地海巡單位、基隆區漁會、在地社區居民共同推動管理機制，成為不可或缺的成功因素。

6年多來，潮境保育區生態復育成績斐然、海洋資源豐富，許多珍貴海洋生物，如海龜、大法螺等稀有生物都回歸，加上居民自主撿拾海廢，維護海洋棲地，使潮境保育區堪稱我國海洋保護區典範，同時帶動地方海洋遊憩產業及經濟觀光發展。

基隆市政府為得到長期、有效的保育區生態調查數據，辦理海洋公民科學家基礎生態調查培訓課程。（基隆市政府產發處提供）

結合海洋公民科學家力量 全民參與監測生態數據

基隆市政府為了得到長期、有效的保育區生態調查數據，藉此做為潮境保育區滾動式管理，今年向海洋委員會海洋保育署申請補助，執行辦理海洋公民科學家基礎生態調查培訓課程，吸引許多熱愛海洋的民眾共襄盛舉，一同建構海洋生物調查研究、長期監測與資料庫建置。

課程除了規畫妥善的標準調查作業流程，如潮境保育區地形與環境介紹、常見海洋生物與辨識方式外，甚至邀請專業水下攝影大師，傳授水下攝影方法與技巧，讓每一位參與培訓課程的民眾，都能用客觀數據呈現保育成效。

基隆望海巷潮境海灣資源保育區近年復育有成，許多珍貴海洋生物回歸。（基隆市政府產發處提供）

潮境保育區前世今生 海洋遊憩觀光總量管制

過去潮境保育區漁業繁盛，因過度捕撈導致資源匱乏，市府自2016年畫設海洋保護區後，水下生態逐漸恢復，吸引許多遊客造訪，面臨新挑戰，生態被破壞問題層出不窮，如遊客過多不慎踩踏潮間帶、自由潛水隨意放置底鉛撞擊珊瑚、水肺潛水員中性浮力欠佳破壞棲地、潛水員誤闖航道等，環境乘載量帶來壓力。

基隆市政府目前正在研議推動人流總量管制，希望發展海洋遊憩觀光產業的同時，也能兼顧維護海洋生態保育及棲地復育成果，讓海洋觀光發展與生態保育相輔相成，並成為台灣少數幾個系統化推動保護區總量管制的案例。(廣告)