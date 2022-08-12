台灣一名11歲男童經常打噴嚏，而且一打就停不下來，帶去看耳鼻喉科也治不好，直到求診肝膽腸胃科，才發現打噴嚏竟與腸道有關，醫師判斷可能是「腸漏症」導致，要求男童暫時別停吃3大過敏原食物，後續開益生菌給男童服用，經過半年治療便好轉。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在節目《健康好生活》分享，一名11歲男童時常打噴嚏，而且狀況非常嚴重，甚至影響到同學聽課，身上還冒出疹子，家長帶孩子看耳鼻喉科，醫師診斷是過敏性鼻炎，開類固醇給他，狀況雖有短暫好轉，但沒多久又復發，帶去看皮膚科，醫師則研判患異位性皮膚炎，經過藥物治療依舊治標不治本。

男童家長看了健康類節目後，認為孩子可能是腸道問題，因此向蕭敦仁醫師求診，他起初還很疑惑，覺得鼻炎問何找腸胃科治療，聽了男童的病況後，推斷可能是「腸漏症」導致，由於大腸內存在許多細菌，若腸子內菌量不平衡，會使腸黏膜出問題，產生小縫隙，造成腸漏症，當過敏原食物透過縫隙進入體內，就會使患者出現過敏症狀。

由於過敏原檢驗報告2周後才出爐，醫師先讓男童別吃3大過敏原食物「牛奶、雞蛋、麵粉」，並開立抗組織胺給他，之後狀況確實好轉很多，而報告指出，男童過敏原超過30種，包括牛奶、麵粉、雞蛋，蕭敦仁醫師後續開益生菌給男童服用，腸黏膜的隙縫修補好後，過了半年身體沒症狀，連過敏原食物也能吃。

但為何會發生腸漏症？蕭敦仁醫師解釋，案例中的男童先前常感冒，看小兒科時，醫師難免會開立抗生素，用來消滅壞菌，但一不小心也可能清除好菌，因此造成腸道菌相不平衡的狀況，也就會產生腸漏症，所以可以補充益生菌，使腸道菌叢平衡。