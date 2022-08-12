台中大魯閣新時代「威秀影城」日前已正式開幕營運，開幕首日吸引不少影迷前來重溫觀影感動！開幕期間更推出多項寵愛影迷的好康優惠，即日起至8月31日，每日前100名至影城購票顧客，即可享1元購買爆米花、飲料、熱狗堡等點心優惠。

不僅如此，台中大魯閣新時代「威秀影城」8月19日更推出重磅優惠，當日前1,000名來店顧客，可以50元購買當日電影票，每人限購2張。活動將於當天早上7點開放排隊，前1,000名影迷可領取「威秀影城鐵粉兌換券」享有優惠資格，預估將會再掀起一波排隊熱潮。

為歡慶威秀影城開幕，8月22日至26日，大魯閣新時代也同步推出威秀影城電影票根優惠，包括出示票根可享館內當日免費停車，或是憑票根至館內大魯閣棒壘球打擊場即贈「電子體驗券一局」，至大魯閣保齡球館可享「球局買一送一」的優惠。

大魯閣新時代表示，威秀影城的回歸對許多在地人來說別具意義，因為早期有許多人從小就在這裡看電影到成家立業，商場內1樓直達4樓影城的超長手扶梯也是眾多影迷必定搭乘的神祕通道，加上商場位處台中火車站旁，交通便捷，是學生放學相聚、情侶約會看電影的首選影城。

如今，威秀影城強勢回歸了，台中大魯閣新時代歡迎各地影迷能再次重聚大魯閣新時代威秀影城，一起重新走回電影院，再次感受大銀幕聲光效果的震撼，也再度體驗邊看電影邊吃爆米花、熱狗的暢快娛樂享受！