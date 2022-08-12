一年一度的竹塹中元城隍祭，12日下午迎來重頭戲「城隍威巡、遶境賑孤」，都城隍爺公率領全台近百家宮廟的「奉旨遶境賑孤」隊伍、陣頭綿延數公里，另外也有家將等演出，市區鑼鼓喧天，熱鬧非凡。

新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273年周年，長期守護新竹，成為市民重要的信仰中心。今年是市府與城隍廟第7年共同合辦中元城隍祭，每年竹塹中元城隍祭長達半個月，從福門大開、夯枷祈福、查夜暗訪到奉旨賑孤，參與城隍祭遶境人數一年比一年多。

今年依照傳統，也有來自全台各地近百間宮廟陣頭參加，分別在天公壇、城隍廟表演，展現五行八卦陣法中的兩儀四象、四門開泰、八卦陣、連環陣及象徵有祈福祝壽之意的雙龍拜塔等。

新竹都城隍廟表示，近3年台灣受疫情影響，許多民眾生活與各行業皆受衝擊，特別在一年一度的賑孤活動中，祈求城隍爺公在所到之處賜福萬民，盼疫情盡速落幕，百業皆能興盛、國安太平。

遶境隊伍下午1時自都城隍廟出發，沿途行經市區重要路段，沿路浩浩蕩蕩，鑼鼓齊鳴，聲勢浩大，車陣綿延數公里，希望藉由神明的訪查，能將地方不好的事物或厄運解除，祈求國泰民安，沿途店家也擺設香案祝禱國泰民安。

另，市府也照往年慣例，在都城隍廟準備200吋大螢幕及新竹都城隍廟粉絲專頁，提供現場直播，紀錄起駕遶境、藝陣表演、鄭氏貢燕儀式等精彩實況，讓民眾在家也能感受現場熱鬧的氣氛。