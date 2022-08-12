為推廣海洋城市理念，交通部航港局13~14日與高雄市政府合作，協辦「2022高雄海洋派對」，有遊艇自駕、搭乘體驗及夜宿活動、遊艇展售、海洋市集及重型帆船競賽等相關親海活動，航港局也廣邀民眾成為遊艇通，享受熱情的遊艇活動。

航港局將到現場展示今年4月上線的「遊艇通」，「遊艇通」是從遊艇使用者需求的角度出發，結合水、陸域旅遊資訊，建置整合性的遊艇旅遊資訊平臺，方便遊艇玩家們隨時掌握相關資訊。

民眾只需要一個會員帳號，便能隨時掌握即時泊區資訊、線上泊區申請、出海報備、駕訓報名、瀏覽業者們的套裝行程及線上報名活動等資訊。

現場攤位除展示網站外，也廣邀民眾成為遊艇通，只要民眾於現場成功加入會員，即可獲得精美獎品1份，數量有限，走過千萬不要錯過。欲了解更多遊艇活動資訊的朋友，也可至遊艇通網站(https://yachtintaiwan.azurewebsites.net/)查詢。