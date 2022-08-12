桃園12日新增2429例本土個案，其中65歲以上個案占7.05 ％、18歲以下個案占22.86％。衛生局長王文彥說明，今天確診數較上周五（5日）2280例上升6.54％，本土案例已連續4天較上周上升，需要密切關注接下來疫情未來走向，另外13日上午將再開設21處社區接種站，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

王文彥表示，市府將利用假日於13日上午開設21處社區接種站，方便家長帶6個月至5歲嬰幼兒就近接種莫德納疫苗。近期疫情蠢蠢欲動，疫苗接種後需要約2周後才會產生保護力，建議家長儘早帶孩童完成疫苗接種，剛好開學時可以產生保護力，降低發生兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的可能性。

衛生局提醒，家中嬰幼兒接種疫苗後2至3天內，如果接種疫苗後持續發燒超過48小時、呼吸困難等症狀，請立即就醫，並告知疫苗接種史，家中其他符合接種的兒童青少年資格對象，也可以由家長陪同前往合約院所預約疫苗接種，合作醫療院所資訊可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https：／／covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

王文彥盤點市內醫療量能，他說，桃園市居家照護目前在案數共1萬6945人，照護案件累計54萬8751人，已完成54萬6084人，累計完成率約99.5％。截至11日，桃園專責ICU開設42床、收治28人、空床數14床；專責病房439床，收治170人，空床數269床，收治比率約38.7％，醫療能量充足。