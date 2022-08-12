全國中小學科學展覽會成績12日揭曉，南投縣勇奪縣市團體獎第1名，其中，宏仁國中生物科第1名及地球科學科第2名、光華國小化學科第3名、北梅國中生活與應用科學科第3名、旭光高中地球與生活科學科第3名，成績耀眼，創歷年最佳紀錄。

南投縣舉辦的地方科展，共有37校合計86件作品參賽，從中選出6件作品代表南投縣參加第62屆全國中小學科學展覽競賽，與來自全國的優秀作品競爭，和都會型縣市相較毫不遜色，而且脫穎而出，榮獲縣市團體獎第1名，表現優異。

南投縣在全國科展大放異彩，其中，科展競賽常勝軍宏仁國中的作品「避債蛾的防護衣─探討幼蟲建造蓑巢的防禦行為及蓑巢對卵、幼蟲、蛹、成蟲的防護研究」，傲視群倫獲得生物科第1名；「團團云雲─氣團與雲況變化之相關探討」，獲得地球科學科第2名。

光華國小的作品「木氣沖天─木器爐構造對木質顆粒燃燒之研究」，獲得化學科第3名，並且獲得大會探究精神獎殊榮。北梅國中「蠹絕引酒─探討自製誘引劑對咖啡果小蠹的誘引情形」，獲得生活與應用科學科第3名。旭光高中「偷電不著蝕把鋁─海洋環境因子與防腐」，獲得地球與生活科學科第3名。

縣長林明溱感謝師長的用心指導，讓學生從思辨、探究中發現問題，進而激發對科學研究的興趣，發揮團隊合作與創意思考精神，不斷嘗試解決問題，培養學生正確的科學研究方法、態度與技能，成為未來優秀科學人才的種苗。