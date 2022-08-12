澎湃新聞12日報導，從浙江省疫情防控工作新聞發布會獲悉，浙江本輪疫情逾九成感染者在義烏，八成為隔離人群中發現。12日0-15時，該省報告新增本土陽性感染者8例（均為無症狀感染者，除1例在桐鄉外其餘均在義烏），其中集中隔離點檢出6例、社會面篩查檢出2例。另有新增確診病例5例，均為此前的無症狀感染者轉為確診，均在義烏。

義烏「08•02」疫情發生以來，累計報告本土確診病例56例，其中金華市52例（包括義烏46例、蘭溪3例、金東1例、東陽1例、浦江1例），溫州市1例（在樂清），衢州市2例（在江山），麗水市1例（在蓮都）；本土無症狀感染者545例，其中金華市542例（包括義烏515例、東陽19例、蘭溪4例、金東3例、浦江1例），溫州市1例（在甌海），紹興市2例（在諸暨）。

據介紹，雖然本次疫情感染者較多，但93％的感染者集中在義烏，80％的感染者在集中隔離、居家隔離人群中篩查發現，防控措施效果顯現。除金華外，本次疫情波及的紹興、衢州、麗水等地已連續4日以上無新增感染者報告；金華市內除義烏外，蘭溪、金東、東陽、浦江等縣（市、區）連續3日無社會面新增感染者報告。