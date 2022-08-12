為減輕受疫情影響非自願離職失業勞工子女就學負擔，新北市配合中央「失業勞工子女就學補助」，加碼再提供「失業勞工子女生活扶助補助」，因今年政策改以與病毒共存，非自願離職勞工減少，110學年度第2學期補助人數比第1學期少41名學生。

勞工局表示，為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北自2020年以「加碼補助」方式開辦非自願失業勞工子女生活扶助金，凡家有子女就讀私立大專院校，經向勞動部申請「失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向勞工局申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元補貼，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，比照軍公教子女教育補助標準。

新北市失業勞工子女生活扶助金110學年度第2學期補助申請日前截止，共有259名學生受惠，較上學期少41人。

勞工局統計，108學年度共有399名學生受惠、109學年度611名學生、110學年度559名學生，全年度實際補助金額分別為448萬餘元、701萬餘元、639萬餘元。

勞工局組織科長李嘉錫分析，去年因是疫情第二年，對各行各業影響大，無薪假人數也創高，補助失業勞工子女人數達最高峰，今年因防疫政策由清零改走向與病毒共存，加上疫情逐日緩降，非自願性離職人數變少，符合補助申請者也相對減少。

勞工局表示，相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，亦可連結「新北勞動雲」，輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。