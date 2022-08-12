各國央行在全球通膨高升下紛紛祭出升息手段，導致資金紛紛撤出投資市場，今年來各類金融商品普遍呈現下跌格局。台新投信指出，美國REITs受到連續鷹派升息衝擊，第二季急跌23％、已嚴重超跌，將隨時醞釀絕地大反攻，建議逢低布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs在歷次通膨上升期間表現勝過其他實質資產，主因以不動產租金為主要收入，股息收益較穩定，一般配息也較高。而幾乎所有商業租賃契約都有防通膨條款，租金會隨高通膨而增加，REITs相對具保值力。

李文孝表示，快速升息對經濟實質面有打壓效果，預期美國經濟將會走緩至年底，總需求下降也會拉低通膨，通膨可能在第三季達高峰後開始下降，明年將快速下降。聯準會升息步伐至第四季將放緩、甚至終止升息，股市震盪過後將擺脫上半年空頭走勢，具反轉契機。

據統計，當通膨大於3％時，美國REITs指數表現明顯優於美股標普500指數，且美國REITs為內需產業，企業獲利不受國際衝突影響，加上避險需求，屬於高殖利特性的REITs反而會吸引資金流入。目前美國REITs評價已屬超賣階段，短期有機會展開跌深反彈走勢。

李文孝指出，第二季美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯，工業類位處景氣高峰，高階物流中心需求暢旺，新約租金續揚逾20％、承租率也創新高，儘管前景受亞馬遜影響，但僅屬於短期衝擊，長期依舊穩健。數據中心新簽約受惠雲端應用增加而大幅成長。

而電信業者對5G資本支出，將加速對租賃電塔業者的成長動能保障。住宅租金第二季仍穩健上漲14％，承租率維持高檔。旅館業受惠商務活動變多及出遊團客帶動下，獲利急速回升。據FactSet研究報告指出，預期美國REITs整體獲利成長高達逾12％。