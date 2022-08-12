臺慶科(3357)上半年稅後盈餘為6.59億元，年增14.6%，每股盈餘為6.39元，展望第3季，臺慶科總經理謝明良表示，第3季終端市場調整庫存力道很強，造成客戶訂單及拉貨趨緩，公司亦進行庫存管控，第3季展望偏保守，謹慎保守看待下半年。

臺慶科今天下午參加櫃買市場業績發表會，臺慶科主要產品包括：晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，生產據點在台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，泗洪廠則是所有產品皆有，亦是公司產值最大的廠區。

受到大陸封控停工影響，臺慶科第2季合併營收13.89億元，季減5.7%，年減12.3%，由於產品組合改變且美元升值，營業毛利為5.21億元，季增6.15%，年減4.24%，營業淨利3.14億元，季增6.3%，年減12.7%，稅後盈餘為3.53億元，季增15.5%，年增2.5%，單季每股盈餘為3.43元。

臺慶科上半年合併營收為28.63億元，年減3.2%，營業毛利為10.13億元，年增1%，合併毛利率為35.4%，年增1.5個百分點，營業淨利為6.1億元，年減0.3%，稅後盈餘為6.59億元，年增14.6%，每股盈餘為6.39元。

臺慶科前7月合併營收為32.39億元，年減7.82%，展望第3季，謝明良表示，第3季終端市場調整庫存力道很強，造成客戶訂單及拉貨趨緩，公司亦進行庫存管控，7月庫存已開始下降，下半年除車用電子訂單穩定，甚至成長，其他必須等庫存消化後才會回升，第3季展望偏保守，謹慎保守看待下半年，以達到去年下半年銷售額為目標。

由於謹慎看待下半年，臺慶科對產線擴產除車用電子，其餘亦轉趨保守，謝明良表示，今年下半年資本支出主要用於廠房、機台及軟體升級。