EMU3000型城際列車今抵花蓮港卸船，Kolas建議取名「邦查號」。（ Kolas競選團隊提供）

台鐵局新購第18列EMU3000型城際列車今抵花蓮港卸船，將試運轉測試，投入北迴與東部幹線運輸，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）說，台鐵已經在東幹線列車命名「普悠瑪」、「太魯閣」號，因此她已建議交通部，新列車取名「邦查」號，她說，阿美族自稱Pangcah（邦查），有「人」、「同族人」、「一家人」的意義，取邦查號，具在地特色。

相較於普悠瑪每列372座位，太魯閣號每列376座位，EMU3000型城際列車，每一列車，共12節車廂，計有538個座位。台鐵計畫2021年至2024年，接下50列、共600節車廂，擴增近27000個座位，將優先服務東部幹線。

Kolas今天到花蓮港關心列車卸船作業，她說，駐美代表蕭美琴在花蓮立委任內，就不斷促成改善花蓮聯外交通，今天大船進港，看見列車落地，還是無限感動。

Kolas強調，台鐵在東部的鐵路運輸已改善，卻始終覺得「很難訂」，旺季時更是一票難求，她也認為，台鐵在台北到花蓮、花蓮到台東的鐵路運輸，應朝捷運化發展。Kolas表示，目標如果能比照西部高鐵頻率，每半小時甚至每15分鐘就有一班自強號等級以上列車往返，對花蓮的便利性來說會更大幅增加。她還說，目前交通部已經確定，高鐵將延伸到宜蘭。等到環島高鐵網成形，花蓮到全台各地就會更便利。

Kolas將這則動態貼上臉書，網友反應不一，有網友認為這個稱呼很讚，很接地氣，我們支持，也有網友留言，雖然人口少，但布農、撒奇萊雅、噶瑪蘭、賽德克也要取名！另有網友不滿意，憑什麼替火車取名，你是在為自己留名吧。