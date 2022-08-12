憲法法庭認定農田水利會組織通則合憲，但要求應在3年內擬定徵收補償相關計畫，籌措財源，在合理期限內逐步完成徵收補償，農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，2020年通過的農田水利法也訂定每年提撥價款，辦理承租或用地取得用地，「完全沒有問題」，他也感謝憲法法庭將複雜的農田水利理的清楚，改制為農田水利署後也頗有成效。

農委會主委陳吉仲則在臉書發文指出，憲法法庭今天針對農田水利法第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定解釋案，做出規定均合憲的判決，象徵農田水利署近4千位同仁們的努力受到肯定。農業的結構前進是條長遠的路，謝謝許多人的支持，會持續堅定農業改革的工作。

陳吉仲說，改制後的農水署，破除灌區內外的區域限制，在1年10個月內，興辦27處農田水利建設，提供3.2萬公頃農田穩定的灌溉用水，讓4萬多位農民不再飽嚐缺水之苦，未來將持續推動擴大灌溉服務工作，預計2025年擴增到8.8萬公頃。