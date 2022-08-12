高雄市政府重視幼兒福利政策、致力打造友善育兒環境，市長陳其邁今(12)日訪視大寮公共托嬰中心及育兒資源中心，他表示，今(111)年預計設置30區53處公托，可望成為六都中第三名，並說明目前公共化教保比率40.58%已達標，準公共幼兒園238園為全國最高，平價教保服務今年達90%，同時配合行政院「0-6歲國家一起養」政策，以減輕家長負擔，成為家庭育兒的有力後盾。

陳其邁致詞時感謝輔英科技大學投入相關人力、資源以及協助，並指出大寮公共托嬰中心提供72名0-2歲幼兒托育服務，為高雄市收托人數最多的托兒中心。也提及大寮地區人口成長快速，規劃年底於大寮國中、林園國小興建2處公托，強調市府持續布建多元托育資源，期盼滿足市民朋友的托育幼教需求。

此外，為提升公共托育量能，陳其邁表示，今年提升公托老師待遇增加4,600元、托嬰比例由1:5降為1:4，以及久任獎金，希望吸引更多人才從事公托、幼教，提供優質、平價、在地化公共托育服務。

育兒家庭生養市府不缺席，秉持落實「青年優先、育兒優先、弱勢優先」原則，陳其邁也談到租金補貼政策擴大規模，中央7萬個名額，高雄市再加碼1萬，合計8萬名額，盼多元津貼補助、完善托育服務併行，減輕年輕家長負擔，讓年輕人願意生、願意養。

陳其邁現場也換上圍裙、戴上手套，與親子們揉麵團、製作手工餅乾，隨著烤箱發出叮響聲，熱騰騰、香氣四溢的餅乾出爐，市長也一一發送，並與家長、幼兒們合影留念，氣氛溫馨歡樂。

社會局表示，市府快速增加公共托育據點及資源，公共化幼兒園新增380班、110學年度準公共幼兒園238間居全國之冠；公共托嬰據點布建倍增，111年底達53處；首創公辦24小時定點計時托育，設置臨托據點年底達12處全國最多；特色遊戲場今年預計再投入7.92億，再增設大型特色遊戲場34處，達到67處，更新全市既有遊戲場共358處，打造放心托育、安心成長的友善空間。