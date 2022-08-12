新北市立北大高中學生王紹宇、謝筑安、鄭雅文實驗期間遇上疫情、停電等困境，但仍堅持不懈，成功獲得全國科展第2名佳績。（北大高中提供）

全國第62屆科學展覽會今舉行頒獎典禮，新北市立北大高中學生王紹宇、謝筑安、鄭雅文以「訂製美好食光─不同光策略的LED應用於芝麻菜與萵苣生產之研究」，榮獲全國第2名，並獲得大成基金會「大成獎」特優的雙料殊榮。

北大高中指導老師黃鉦翔說，本次科展實驗階段剛好碰上疫情攪局，去年停課、無預警停電造成學生的實驗研究被迫中斷，由於實驗不能中斷執行超過3周，不穩定因素帶給學生極大壓力，需要輪班檢查設備供電狀況，碰上大停電也使實驗數據無法使用，學生心理壓力相當大，他只能從旁鼓勵學生，與其討論解決方法，盡速收拾殘局，使得實驗設備恢復能夠完成實驗。

王紹宇說，先前屏科大教授鍾興穎曾到校園分享植物工廠，因此激起他對研究主題的興趣，雖然實驗中遇到許多困難，花費許多時間調整營養液、問答也不流暢，但經過老師指導、勤加努力後，漸漸手能生巧。

鄭雅文表示，蔬菜從發芽率0％到豐收，中間遇到設備裝修、營養液劑量的拿捏、測量糖度不斷失敗等經驗，但很開心團隊能從中吸取經驗，成功奪獎。謝筑安說，團隊在實驗期間常在學校加班，洗海綿、塞種子、切葉子的橫切面、撕葉子的下表皮等過程都成為美好回憶。

北大高中校長施雅慧表示，師生付出點滴在心頭，經過超過1年半的付出，很幸運成為試吃提供建議的夥伴，北大高中師生也期盼植物工廠能夠走出實驗室，成為主流農業，創造高產值、客製化，永續環境的精緻農業。