烏來原鄉部落今到新北市議會前抗議水利署南勢溪引水計畫。（王揚傑攝）

新北市水利局副局長黃正誠代表接受陳情書。（王揚傑攝）

經濟部⽔利署辦理「強化西部廊道供⽔管網韌性先導計畫」，其中規畫將南勢溪上游屯鹿引⽔至⼤豹溪上游⾞寮坑，再由⾞寮坑送⽔到⽯⾨⽔庫上游的澤仁，由於當地烏來原鄉部落未獲告知，今（12）日烏來4個泰雅部落族人及環保團體約50人，至新北市議會前抗議，訴求應先與原住民族諮商並取得同意，否則誓死反對該開發案。

今天下午1時烏來區桶壁部落、烏來部落、嗱哮部落、德拉楠部落族人及荒野保護協會、新北市議員馬見聚集新北市議會前，高喊「反對北水南引，守護泰雅森林，你要的水源就是我的眼淚，我蓋房子不可以，你破大洞就可以！」口號，抗議水利署籌備規畫期間未依法徵詢族⼈意⾒，⽚⾯決議竊取烏來原鄉⽔源，蠻橫的開發帶來的不是建設，⽽是毀滅性的掠奪及傷害。

烏來區民代表吳承翰表示，我們並沒有反對水利署水資源規畫，但選擇地點必須恰當，在水源頭打個大洞，再築起4公尺高的攔河堰，引水到石門水庫，後續的損害破壞和當地原民權益的損失難以預見，所以取水地點應再做考量，並與在地民眾溝通。

馬見表示，水利署目前已在環境評估，預計今年完成工程可行性規畫，並取得部落同意，明年完成環評，在族人資訊不對等的情況要求族人同意，而且烏來區為保護水源，自1966年就限制居民不能蓋房子，今天政府卻決定挖大洞，所以居民無法接受。

泰雅爾中會教社部長林韋恩則說，以開鑿隧道越域引⽔的⽅式，將大肆破壞泰雅族傳統部落的水源和自然生態資源，沒有水的部落等於滅村，今天的行動是呼籲水利署要遵守原住民族基本法部落同意權。

隨後新北市水利局副局長黃正誠代表接受陳抗民眾陳情書，黃正誠表示，水權調度是中央權責，水利署之前曾與烏來、三峽區公所及代表會溝通，但沒與當地原民族人討論，可能因此造成居民資訊落差，希望中央多與部落和環保團體溝通，並確保水量足夠與自然生態環境永續性。