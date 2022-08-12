國民黨秘書長黃健庭12日前往苗栗督導選情得悉林智堅退選，與謝福弘提出看法。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦肯定台大捍衛學術尊嚴。（謝明俊攝）

國民黨秘書長黃健庭12日南下苗栗縣督導選情，對林智堅退選一事表示，林智堅的論文抄襲的問題，其實是誠信和道德的問題，政治人物應該用更高的標準來檢視這件事情。台大也做出了非常明智明確的審議結果，我想我們都會尊重，也相信選民眼睛是雪亮的。國民黨提名參選人謝福弘也表示，面對碩士學位的爭議可以看出參選人是否誠實面對選民，如果沒有坦蕩面對，選民如何公開支持？

謝福弘並以同為中華大學的一份子，呼籲校方也能做出正確的決定，面對碩士學位的爭議，謝福弘自信表示，自己具備專業與誠信，絕對能承擔選民的負託，也能讓我們苗栗縣派出去的人，出去到外縣市都會覺得很光榮。

對於林智堅論文門事件，苗栗縣長參選人縣議長鍾東錦也在日前發文指出，林智堅論文事件越演越烈，失序的危機處理，讓後續的蝴蝶效應，成為執政黨２０２２大選的重大破口之一。且該事件是發生在他從政之時，而非從政之前，道德操守理應受到更嚴格的檢視，以回應市民對他的期待。然而完美的形象一旦出現裂痕，就很難修復。

鍾東錦說，「他有沒有說謊我不知道，但我相信台大為學術公信力，做出了正確的決定，勇氣可嘉。」學術教育不該為政治折腰，台大能頂住壓力捍衛學術尊嚴，值得掌聲與肯定。

鍾東錦並指出，一路來執政黨為催生林智堅這顆耀眼的政治新星，從新竹市長任期內的資源挹注，到竹竹苗合併的台灣遍地”直轄市”荒謬政策，乃至於提前烙跑空降桃園一級戰區，而今這個完美計畫在一紙論文前煙消雲散，嘎然而止，想必也是執政黨始料未及的狀況。「凡走過必留下痕跡，誠實是面對所有問題的唯一答案。」「抗拒從嚴，坦白從寬，機關算盡，回頭是岸。」