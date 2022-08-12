高雄鋼鐵人啦啦隊鋼鐵女神雅典娜舉辦新成員決選，從上百封徵選報名資料中挑出25位女孩進入最後決選，12日再挑選出3位女孩入團。女孩們在決選中除了展現熱力四射的舞蹈之外，唱歌、現代舞以及樂器表演樣樣來，呈現多才多藝的一面。

評審李筱希、林采欣老師、鋼鐵女神雅典娜藝術總監葉雨萍及球團代表營運長黃泓凱四位評審最後選出林禎、劉邦妮和陳怡婷等3位女孩雀屏中選，加入鋼鐵女神雅典娜啦啦隊的行列。

藝術總監葉雨萍表示，很開心看到今日參加徵選的女孩們在舞台上的表現，最後以團體作為考量，經過評審激烈討論，最後才決選出3位女孩。

高雄鋼鐵人營運長黃泓凱說，這次徵選獲得很大迴響，他期許今日來參與決選的女孩，即便未能獲選也不要氣餒，祝福她們未來能在各個領域上持續發光發熱。

高雄鋼鐵人期許女孩們能夠持續將活力展現在球場上，為高雄鋼鐵人應援打氣，共同創造屬於南台灣的魔鬼主場。