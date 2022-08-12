姚淳耀（左）水下吻炎亞綸。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸拍極限挑戰情節，現場佈滿爬蟲類。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀詮釋教主讓人不寒而慄。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》，眾所期待的教主姚淳耀與人氣巨星炎亞綸的男男擦澡畫面今晚將播出，更加碼奉送2人的男男吻，姚淳耀直喊：「劇中親吻炎亞綸，當下覺得是一種大愛，也可意指只有你是特別的。」炎亞綸解讀角色心境：「詮釋當下感覺被教主臨幸，對於該角而言，感受教主灌注全部的愛，並在脆弱無助的狀態下，感受到有人認同與肯定。」

姚淳耀回憶「水下吻」拍攝過程，透露，拍攝當天冷到手腳發抖，抖到手上的薑茶，拿到嘴巴時已經抖光了喝不到，「當下在水裡都睜不開眼睛，就只記得導演喊3、2、1後，我們倆要一起潛下去，找到對方」，他形容：「已經凍到用下意識在接吻！」

另一場眾所期待的男男擦澡戲，炎亞綸坦言劇中飾演角色費慕淇在最脆弱時，教主施予援手，因此產生了許多投射的幻想，他曝其實在前4集中，與姚淳耀有許多曖昧點，直喊：「只要鏡頭再多2秒鐘，兩人就會有出乎意料的肢體接觸，而這場擦澡戲，就讓這些情愫有地方宣洩。」

他指出，該場戲表面上看起來令人害羞與充滿幻想外，底蘊還是在描述在心靈成長團體或是宗教，當身體開始誠實面對自己，性慾就開始不會被阻擋，就會產生非常多愛慕情愫。

此外，《我願意》最讓人不寒而慄的情節也將曝光，教主姚淳耀為了要讓信眾們突破內心，安排極限挑戰課程，一一挑戰自身最恐懼事物，炎亞綸坦言當導演一直詢問他最害怕的東西是什麼時，自己回答：「蟑螂、昆蟲時，已意識到苗頭不對。」他說：「如果現場真的放蟑螂的話，我能否克服？但若又如果我心理建設太強，演出時就不怕了，就不能演出戲中情緒，很矛盾！」

結果，拍攝時現場佈滿麵包蟲，劇組還找了爬蟲類等，讓炎亞綸當下非常緊張，在種種佈置的氛圍下，他驚喊：「真的非常害怕！」但也強迫自己面對心中的軟肋。

邪教犯罪影集《我願意》每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台獨家首播。