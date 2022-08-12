看醫生時多數人總希望被溫柔對待，不過近日有女網友看診時，卻遭醫師「無遇警插入禁地」，嚇得她直接在整間裡大叫，事後她忍不住上網詢問，想知道這樣的醫療過程是否有問題，沒想到釣出過來人回應，不少人認為醫師這樣的行為真的「很母湯」。

一名女網友日前在論壇「Dcard」上抱怨，近日排便時居然出現血，雖然沒有疼痛的感覺，但擔心身體狀況有異常，原PO還是決定掛號就醫。一進入診間，醫師就要求原PO脫下褲子，膝蓋彎曲側躺在床，沒想到下一秒，醫生毫無預警之下，「就突然用手指插入我的屁屁！」

「啊！」這突如其來的舉動讓原PO嚇得花容失色，直說自己的哀號聲可能整間診所都聽得到，「超痛又超驚恐，嚇死我！」原PO表示，自己是第一次接受這樣的檢查，深怕會在內心留下陰影，忍不住上網詢問，「這是正常的SOP嗎？插入檢查之前都不先提前告知，也太可怕了吧！」

女網友分享自己看診的崩潰經驗，在網路上引起熱議。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後引起網友討論，有過來人分享經驗，自己當時也是在沒有任何心理準備的狀況下，醫生就直接觸診，「我當時害怕極了！」更讓她不能接受的是，男醫生甚至沒把簾子拉上，「我那春光無限美好剛綻放的小菊花，就這麼被後面友人看光光，穿上褲子後，我一度不知道我是誰，我在哪」。

另外，其他網友對這名醫生的檢查方式感到質疑，「一般都會叫你深呼吸，然後說放輕鬆，我要插進去囉！直接插也太痛！太可怕」、「完全不行耶！在醫病關係中，醫護人員進行任何侵入性治療之前，必須口頭告知，妳可以申訴該診所」、「沒有告知直接插入，這已經構成性侵了」。