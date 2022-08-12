財政部於近日發布補充函釋，在連結稅制下，母公司實質投資亦可適用租稅獎勵。

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師陳惠明指出，近期財政部第11104009710號補充函令顯示，考量合併申報母公司及其各本國子公司基於資源整合，實質投資項目將有共同使用情事，因此，排除母公司實質投資項目供其他連結稅制個體間使用，應依盈餘減除辦法第六條第一項扣除之適用。

換言之，自即日起，母公司所購置的建築物、軟硬體設備或技術，只要能合理分攤歸屬係其他適用連結稅制本國子公司使用者，則該部分實質投資可歸屬至各該子公司之個別投資金額計算。

不過，陳惠明認為，財政部這次補充函令雖然讓連結稅制下適用產創第23-3條租稅獎勵效益更趨合理，但因109年函令未打破原連結稅制採各公司個別計算合併加總之原則，致控股公司所保留之未分配盈餘再進行實質投資時，仍受限於子公司個體而有一定之限制。

產創條例第23-3條是鼓勵產業進行實質投資而增訂，按連結稅制立法理由：凡金融控股公司與其持有90％股份之子公司，已為經濟上之同一實體，視同公司內部部門，租稅負擔不應有異，惟今卻因分設子公司，致原本單一實體得減除的實質投資金額減少，實有違連結稅制立法之精神。

陳惠明也提醒，該補充函釋僅規範母公司以當年度合併盈餘，興建或購置供母公司及其本國子公司自行生產或營業用之建築物等實際支出金額，給予得按該實際供合併申報之母公司及其各本國子公司自行生產或營業使用之比率，分攤計算歸屬於合併申報之母公司及其各本國子公司之個別投資。

然而，合併盈餘最終雖歸屬於母公司，惟實務上不乏實際營運總部係由子公司出資興建，而同樣也會供其他連結稅制個體使用，在此等情境得否適用補充函令規定，陳惠明建議，財政部未來可進一步審視，以維租稅中立。