玉晶光(3406)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘3.73億元，季增14.53%，累計上半年每股盈餘為6.22元；展望下半年，玉晶光表示，目前需求還是旺盛，只要客戶拉貨正常，全年來看營運樂觀。

受到淡季及大陸封城停工影響電子產業鏈等因素干擾，玉晶光第2季合併營收為29.11億元，季減13.89%，營業毛利為10.88億元，季增4%，產品組合加上良率提升，推升第2季合併毛利率達37.39%，季增6.43個百分點，營業淨利為2.36億元，季減30.89%，營業淨利率為8.13%，季減2個百分點，稅後盈餘為3.73億元，季增14.53%，單季每股盈餘為3.32元；累計上半年營業淨利為5.79億元，年增27.09%，稅後盈餘7億元，年增75.91%，每股盈餘為6.22元。

受惠於蘋果iPhone新機拉貨，玉晶光7月合併營收達19.46億元，月增68.91%，年增18.1%，為去年10月以來新高，累計前7月合併營收為82.01億元，較去年同期成長21.49%。

玉晶光董事長陳天慶在日前股東會表示，今年客戶給予訂單量較去年多，無論是手機鏡頭P(片)數量跟值均較去年提升，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。