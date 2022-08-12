同欣電(6271)周五召開線上法說會，第二季營收、獲利雙創新高，每股稅後盈餘5.59元。上半年獲利19.05億元，年增72.1%，每股稅後盈餘10.67元，大賺一個股本。

同欣電第二季營業收入36.05億元，季增4%、年增5%，營業毛利13.61億元，季增16.3%、年增25%，毛利率37.8%，季增4個百分點、年增6.1個百分點，營業利益10.17億元，季增19.4%、年增25.8%，營益率28.2%，季增3.6個百分點、年增4.7個百分點，歸屬母公司稅後淨利9.98億元，季增9.9%、年增58.9%，每股稅後盈餘5.59元。單季營收、獲利雙創新高。

同欣電上半年營業收入70.71億元，年增7.5%，營業毛利25.32億元，年增31.7%，毛利率35.8%，年增6.6個百分點，營業利益18.69億元，年增36.8%，營益率26.4%，年增5.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利19.05億元，年增72.1%，每股稅後盈餘10.67元，大賺一個股本，相較去年同期6.21元成長。折舊7.28億元，資本資出13.36億元。

同欣電第二季射頻模組(RF Module)營收1.92億元，季增66%、年增12%。混合積體電路(Hybrid module)營收6.01億元，季減17%、年減5%，預估第三季下滑、第四季可望回升。陶瓷基板(Ceramic)營收7.88億元，季減4%、年減12%，第四季營收也可望開始恢復。影像產品(Image Products)營收19.98億元，季增13%、年增18%。

同欣電產品結構改變，上半年各產品線銷售，車用占47%、手機24%、工業用(路燈等)17%、通訊6%、醫療生醫5%、其他占1%。車用持續成長為後續方向。

同欣電7月營收11.89億元，月減5.5%、年減4.4%，雙減仍創下同期次高，累計前7月營收82.60億元，年增5.6%。