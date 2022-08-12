澎湃新聞報導，又是周五，大陸村鎮銀行弊案，又有河南金融監管幹部被查！大陸銀保監會12日連發兩則消息稱，中國銀保監會河南監管局政策法規處處長、一級調研員蔣紅華涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和河南省監察委員會批准，目前正接受中國銀保監會河南監管局紀委紀律審查和鄭州市監察委員會監察調查；中國銀保監會河南監管局案件稽查處副處長、二級調研員杜其文涉嫌嚴重違法，經中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和河南省監察委員會批准，目前正接受鄭州市監察委員會監察調查。

在此之前，已有6名河南金融監管官員先後被查，分別是：河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛，河南銀保監局一級巡視員李煥亭，中國銀保監會河南監管局非銀二處處長、一級調研員郭琴，中國銀保監會開封監管分局黨委書記、局長夏軍，中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺，中國銀保監會信陽監管分局二級巡視員王獻軍。

大陸銀保監會有關部門負責人7月17日表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用協力廠商平台以及資金掮客等方式非法吸收並占有公眾資金，篡改原始業務資料，掩蓋非法行為。據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

目前，河南已陸續開展相關墊付工作。8月5日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布公告（第4號）稱，按照墊付工作安排，自8日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額15萬元至25萬元(含)的開始墊付，15萬元(含)以下的繼續墊付。

蔣紅華今年49歲，河南永城人，1994年7月參加工作， 2015年2月，任三門峽銀監分局黨委書記、局長，後又轉任洛陽銀監分局黨委書記、局長。銀保監會機構改革後，蔣紅華出任洛陽銀保監分局黨委書記、局長、一級調研員。2020年10月，出任河南銀保監局政策法規處處長、一級調研員。今年7月，任河南銀保監局政策法規處一級調研員，直至被查。

現年57歲的杜其文為山東濰坊人，1989年10月參加工作。2012年1月至2018年10月，先後任農村中小金融機構監管二處副處長、農村中小金融機構監管一處副處長。

2018年，銀保監會機構改革後，杜其文先後出任河南銀保監局農村中小銀行機構監管處副處長、三級調研員、二級調研員。

就時間來看，在此期間，河南銀保監局農村中小金融機構監管二處前後兩任處長正是此前被查的李煥亭和郭琴。今年3月被查的河南銀保監局城商行監管處一級調研員亢志剛，則在2015年2月至2018年10月間，擔任河南銀監局農村中小金融機構監管一處處長。

2020年10月，杜其文轉任河南銀保監局案件稽查處副處長、二級調研員。今年7月，杜其文任河南銀保監局案件稽查處二級調研員，直至此次被查。

近段時間，河南村鎮銀行取款難事件引發多方關注。