嘉義縣議員何子凡批評業者違法開發山坡地，還上網銷售，是把縣府當塑膠、空氣。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

何子凡說，業者工程施作與原來申請的水保計畫不符，連擋土牆都是用沙袋堆成，根本無視水保法規。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡今縣議會質詢指出，有民眾在臉書銷售中埔鄉石硦一處露營休閒農地，標榜占地2000多坪，已完成整地，事實上該工程已過了簡易水保申請開發時效，業者等於是違法施工，批業者膽大包天，把縣政府當塑膠、空氣？縣府水利處長林谷樺回映，已到場會勘、並要求改善，今就會開罰。

何子凡說，他在臉書看到貼文民眾在臉書銷售農場露營農地，還喊出缺錢價1500萬元，事實上地主在去年8月26日向縣府申請簡易水保，10月16日報開工，按工期6個月換算，今年4月14日沒報完工，簡易水保工程失去其效力，業者形同違法施工。

何子凡說，業者工程施作與原來申請的水保計畫不符，多做了8個平台，原申請面積0.3公頃，實地整地0.7公頃，超挖0.4公頃，連擋土牆都是用沙袋堆成，批業者無視水保法規，把縣府當塑膠、空氣，「膽大包天」，指業者申請開工卻沒通報完工，直到8月4日被舉報違法開挖，縣府將近1年沒掌握，一度質疑縣府預警機制是不是有問題？

林谷樺表示，業者去年提出的農業整坡申請因過了期限等同失效，從現場施作情況來看，業者應該最快7月中、8月初開始施工，8月5日會勘已要求業者改善，今會開罰，另如造成水土流失等重大情節，不但可停止開發2年，還可以移送法辦。嘉義縣長翁章梁也回覆會依法辦理。