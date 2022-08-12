新北市三芝區有名男子，9日晚間騎著單車前往三芝分駐所借水飲用，結果隔天10日有民眾報案稱自己的單車失竊，有員警發現9日晚間那名男子騎的疑似就是失竊單車，警方調閱監視器找到男子犯罪的證據後，當天就將他逮到，這名男子不僅對犯行坦承不諱，還坦承被抓到當下所騎的機車竟也是偷來的，因此警方以竊盜現行犯將他法辦。

據了解，這名29歲許姓男子無業，有多項前科，是當地的頭痛人物，他在8月9日下午5時經過一處公園時，發現路邊有輛單車未上鎖，見四下無人便將單車騎走，當天晚間還大膽的前往三芝分駐所向值班員警借飲用水。

結果隔天10日有民眾前來報案，指稱自己價約5000元的單車被竊走，員警發現民眾所描述的單車外型、顏色，疑似就是9日晚間許男來借水時所騎乘的單車，遂調閱監視錄影器畫面調查，終於確定許男就是偷走單車的犯人，不久後警方便在三芝區三民街口發現他騎機車經過，立刻上前將他攔下。

許男對犯行坦承不諱，還坦承現在所騎機車，也是約1小時前趁失主未拔機車鑰匙而偷騎走的，原本的單車已遭他隨意棄置；之後警方帶著許男循線尋找，最終順利找到失竊單車，詢後將許男以竊盜現行犯法辦，並通知失竊車主前來將單車及機車領回。