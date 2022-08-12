新竹地檢署拍攝反賄短片，還邀請新竹攻城獅主力球員現身反賄選。（新竹地檢署提供／邱立雅竹縣傳真）

年底選舉時程逼近，為促進民眾關注、支持反賄選，新竹地檢署檢察長張介欽率署內檢察官及新竹縣府政風處團隊，一同拍攝「就是不賄，＃沒有畏什麼」反賄選宣導影片，並於新竹攻城獅籃球隊練習場內邀請球隊旋風主力球員共同演出，影片預計將於13日新竹縣政府義民之夜活動中首映。

時值新竹地區檢警調機關全力查賄之際，為讓民眾了解並關注齊心反賄議題，新竹地檢署檢察長張介欽偕同主任檢察官鄒茂瑜、高如應及觀護人黃筠雅等同仁，攜手新竹縣政府政風處處長章宗耀及其團隊，投入創作「就是不賄，＃沒有畏什麼」反賄選宣導影片。

影片除了地檢署與廉政單位查賄強將之外，還邀請新竹攻城獅主力球員共同拍攝宣導短片，一展平日維護公義及拚戰到底的無所畏氣勢。

「就是不賄，＃沒有畏什麼」反賄選宣導影片將於13日新竹縣政府義民之夜活動中首映，竹檢邀請新竹地區民眾秉持法治國民的榮譽精神，齊心反賄，呼應檢察、政風、球隊的不畏氣勢，守護基層選舉的公正性，為自己家園的美好未來而努力。