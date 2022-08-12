坐擁金馬獎、金像獎、柏林影展3大獎影后的蕭芳芳，和第二任丈夫張正甫結褵42年，依舊恩愛如昔，不過今(12日)傳出噩耗，張正甫於11日安詳離世，享壽82歲，而蕭芳芳頓失支柱，悲痛萬分。

據《東網》報導，蕭芳芳今證實丈夫在睡夢中離世，「張正甫是新聞界的重量級人物，也是蕭芳芳生命中的『定海神針』，芳芳頓失支柱，悲痛萬分」。張正甫5月確診胰臟癌，入院動了2次手術，3天前病情惡化，後事將低調以私人喪禮進行。

人稱「張公」的張正甫，對香港電視、廣播界貢獻良多，是亞洲衛星電視的開創者，建立香港電視新聞制度，開創華語電視新聞直播報道、「主播報導」的新聞形式，並引進衛星技術，讓香港能接收世界各地新聞，融入全球世界。

蕭芳芳曾獲得2次金馬獎最佳女主角殊榮。(圖／本報系資料照)

而張正甫曾任攝影師、記者、新聞編輯、電視新聞部主管、電視及廣播節目總監外，也曾在香港及海外大型傳媒機構擔任管理層，是香港媒體圈的重量級人物。此外，他離開媒體後開始教育工作，2010年獲得香港演藝學院頒發榮譽院士。

蕭芳芳曾和秦祥林有過一段3年短暫婚姻，但因為婚後聚少離多，加上秦祥林不斷爆出花邊新聞，導致離婚收場。之後她遇到相交10年的好友張正甫，兩人相知相惜，結婚42年依舊相當恩愛，即使先天一耳失聰的蕭芳芳，最後愈來愈嚴重變雙耳失聰，夫妻間仍能互相體諒、包容，因此痛失丈夫，也讓蕭芳芳悲慟不已。