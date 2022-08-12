雲林縣府為使學生在酷夏期間有舒適學習環境，2020年5月以分期付款方式，提前完成班級冷氣裝設，今年及明年款項還有2億多元未繳納，但教育部今年初告知該補助不溯及既往，雲林縣長張麗善日前於蔡英文總統到斗六市時當面陳情，但無下文。張麗善強調，一樣都是台灣的孩子哪有不溯及既往的問題。

張麗善表示，雲林縣財政困窘，但極端氣候影響下，天氣越來越熱，孩子們很難專心讀書，南部又比北部熱 ，因此雲林縣府在2020年5月完成國中小、縣立高中的教室冷氣裝設。

她說，當時為了省錢、省時間，用心思請教專家，以不需改善老舊管線的方式，採取從電線桿拉220伏特饋線的方式，讓學校內不會跳電，全縣6000多台校園冷氣機提早完成裝設，也足以證明縣庫困窘。

張麗善指出，雲林縣分成4期（4年）付款，第一期9000多萬元，第二期、第三期、第四期都各1億多元，今年及明年款項尚未繳；教育部於2020年7月推動班班有冷氣政策，也曾到雲林縣取經，但今年初卻告知雲林縣府該政策補助不溯及既往。

張麗善強調，雲林縣對國家財政並不是沒有貢獻，麥寮六輕每年上繳300到400 億元稅款，雲林縣政府獲得的統籌分配稅款卻只有4％、大概11億元，教育部應讓雲林縣府的孩子享有相同的國家福利。

另外，張麗善也向蔡總統陳情雲林縣65歲以上長輩比率高達19.97％、約有13萬人，需住宿型長照機構大概要5365床，雲林縣目前只有4000床，感謝衛福部補助3億元，讓臺大雲林分院興建200床住宿型長照機構，但仍遠遠不足縣民的需求而必須住到外縣市。

張麗善說，由於衛生福利部補助對象僅限國立醫療機構，但雲林縣許多私立醫療機構有意籌設，例如虎尾若瑟醫院，但無法獲補助，希望總統能請衛服部放寬標準，讓只要有意願的醫療機構都能給予協助，長輩們都能獲得照顧。