曾沛慈今辦新專輯演唱發片記者會。（粘耿豪攝）

曾沛慈今辦新專輯演唱發片記者會。（粘耿豪攝）

曾沛慈今辦新專輯演唱發片記者會。（粘耿豪攝）

曾沛慈今（12日）舉辦新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》演唱發片記者會，年初新添人妻身分她，經過3年沉澱帶著第4張專輯與大家見面，開場唱到〈慷慨〉數度淚崩，哭到一度唱不下去。訪問時主持人黃子佼問起落淚，她先自嘲「我不知道自己怎麼回事，今天中元節、跟這有關嗎」？接著透露採排時唱這首就哭了，她站在場內看著舞台，心頭浮現這3年種種經歷的影像，發覺自己真的很久很就沒站上台詮釋音樂作品，「我真的很想念、我真的很愛唱歌」，急忙澄清落淚跟感情無關，和老公很好。

會後受訪坦言這幾年因疫情影響，演出收入銳減讓她忐忑不安，消極想過自己再也無法推出影歌好作品，甚至考慮轉行當外送員，「戴安全帽就不會被認出來，想到如果之後工作越來越少、又要生小孩的話經濟怎麼辦，有跟老公討論過這件事，但我跟他說『我絕對不會讓你養」，我會自力更生。」

其實她新專輯暗藏「閃光彈」，由她包辦詞曲創作的〈Long Long Way〉，邀請老公Peter擔任製作人，由於這首歌從創作之初就是在先生的陪伴下完成的，幾經考量之後，覺得先生是最熟悉這首歌曲的人，便私心大膽向公司提議由先生來為這首歌擔任製作人身分，「也是他的第一次」；Peter今沒有現身記者會場，她甜蜜回憶夫妻倆共同製作新歌，雖錄製的過程氣氛一度僵持不下，但Peter總會先示弱合好，還曾握著她的手說：「我們要在一起到70、80歲，要一起變老。」