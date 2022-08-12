北京目前仍對美國眾議院議長裴洛西訪台耿耿於懷，中國外交發言人汪文斌今表示，裴洛西訪台高調宣稱代表美國，顯然是一次官方性質的訪問，旨在挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣。中方從捍衛自身主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台灣和平穩定出發，完全有權也十分必要，對美方挑釁作出堅決反制。

汪文斌表示，裴洛西拿所謂民主做幌子，這是完全徒勞的。訪台無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志，挑戰國際社會公認的一個中國原則的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國一己私利淩駕於國際公義之上的體現。裴洛西如果真正在乎民主與人權的話，她應當去訪問阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞，向數十萬死於美軍炮火下的無辜百姓表示懺悔。

汪文斌指出，中國將與熱愛和平的各國朋友一起，堅決反對一切干涉別國內政的言行，堅決抵制一切破壞地區和平的冒險動向，共同捍衛聯合國憲章宗旨原則，共同維護地區穩定與世界和平。