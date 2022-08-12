台灣之心4鄉鎮咖啡 饗宴，13日由仁愛鄉率先登場。（廖志晃攝）

疫情趨緩，正是出遊好時機，「南投星空季」將於13日在南投縣信義鄉東埔溫泉區率先登場，並舉辦6場專業觀星導覽；「台灣之心」4鄉鎮的咖啡饗宴，13日由仁愛鄉咖啡盛會打頭陣，後續將在各鄉鎮行銷咖啡及輕旅行。

13日是英仙座流星雨極大期，當天東埔溫泉區除了原民舞蹈、搖滾音樂等節目，還有天文知識及原民星空故事闖關，並由專業天文協會團隊師資觀星導覽，及IG濾鏡AR體驗，在8月的周六、日，總共舉辦6場星空導覽。

即日起到年底，溪頭自然教育園區每晚都有生態解說及星空導覽；杉林溪每晚舉辦天文星座講解及天文望遠鏡觀測體驗；暗空公園入口處的卡爾小鎮天文教育園區，每周五晚上免費星空導覽。

9月9日中秋節，在仁愛鄉清境高空觀景步道舉辦賞月野餐；11月4日星空季壓軸登場的是鳶峰天文館星空劇場啟用，將是全台唯一結合星象儀與沉浸式即時互動的天幕劇場，當晚起，陸續在鳶峰舉辦6場觀星導覽。

日月潭國家風景區管理處整合埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉及魚池鄉4鄉鎮，打造「台灣之心」咖啡旅遊品牌，也是全國第1個觀光圈共識組織。

台灣之心4鄉鎮接力舉辦的咖啡饗宴，由「仁愛鄉咖啡盛會」在埔里鎮18℃巧克力工房揭開序幕；國姓鄉咖啡節於8月20日在泰雅渡假村登場。「台灣之心啡玩不可」4鄉鎮聯合行銷，將於8月27日在國姓客家展演廣場舉行；埔里鎮「樹石咖啡展」於9月24、25日在埔里花卉物流中心舉行；魚池鄉「日月潭農樂園」則將於12月3、4日在日月潭向山遊客中心。