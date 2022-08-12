林智堅論文抄襲風暴狂燒，本人終於承受不住外界與黨內質疑，宣布退選，由立委鄭運鵬接棒。對此國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書發布「尋人啟事」，尋找當初說論文案讓林智堅加很多分的民進黨副秘書長林鶴明。

徐巧芯今天(12日)下午PO文「小智追憶大會現在開始」，她翻出林鶴明當初護航林智堅，當時林鶴明不但說論文案幫林智堅加了很多分，還信誓旦旦表示不會換堅，因為桃園基層反應非常熱烈。

徐巧芯諷刺，「民進黨副秘書長說如果小智被台大判定抄襲說不定是加分，怎麼不讓中華大學再幫忙加分一次」，文末也酸「我們懷念他」、「不要偷笑」。

林鶴明7月底接受廣播節目訪問時，被問到台大若判定論文抄襲的話，是否會影響選情，當時林鶴明回「台大應該要提出清楚證據，若在沒有說服力的情況下做出這個判決，說不定反而幫林智堅加分」，強調自己看過林智堅提供的資料，不認為可以認定是抄襲。但如今林智堅已確定因論文門退選，也讓當初這段訪談顯得相當尷尬。